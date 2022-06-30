Предсказан уровень безработицы в России к концу года

ANCOR: уровень безработицы в России к концу года составит 7,8 процента

Кадровая компания ANCOR предсказала безработицу в России к концу 2022 года на уровне 7,8 процента против нынешних 4,4 процента. Расчеты компании представил ее вице-президент по операционному управлению Алексей Миронов, слова которого приводит «Коммерсантъ».

«Мы увидим определенный рост безработицы к концу года, поскольку многие компании уходят и персонал будет попадать на рынок, однако в следующем году, с учетом плохой демографии, спрос начнет восстанавливаться», — отметил Миронов.

Второй возможный сценарий, по его словам, заключается в том, что высокая безработица будет держаться в России в течение нескольких лет по причине трансформаций на рынке труда. Набольшее сокращение числа рабочих мест ожидается в автомобильном бизнесе, в сфере производства бытовой техники, а также в металлургии, производстве удобрений и строительстве.

В то же время в текстильном производстве, IT и телекоммуникациях специалисты ANCOR ожидают появления новых рабочих мест к концу года.

По итогам апреля уровень безработицы в России составил четыре процента, что стало рекордно низким значением за все время наблюдений. По состоянию на начало июня безработными в России были 687 тысяч человек, в режиме простоя находились 135,6 тысячи.

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