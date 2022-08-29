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В российском магазине приложений появилась новая возможность

VK сообщила, что в RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В российском магазине приложений RuStore, который позиционируется как отечественная альтернатива Google Play, появилась возможность совершать покупки внутри приложений. О нововведении в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», сообщила компания VK, разрабатывающая сервис.

«Разработчики смогут монетизировать приложения на базе Android, а пользователи — покупать подписки и совершать разовые покупки в RuStore», — рассказали создатели магазина. Для совершения платежей в приложениях, уточнили они, пользователям понадобится привязать банковскую карту в личном кабинете.

При этом разработчикам в RuStore доступны привычные инструменты монетизации. Создатели приложения могут ввести платную подписку или добавить опцию разовых платежей. «Для того чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчику необходимо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия составит всего 15 процентов», — объяснили в VK.

Отмечается, что в будущем в RuStore планируют добавить другие возможности для монетизации, а также более удобные способы оплаты для пользователей.

В середине июля сообщалось, что россияне совершили в RuStore более миллиона скачиваний. Лидерами по загрузке стали финансовые приложения.

RuStore, созданный совместно VK и Минцифры, стал доступен для пользователей устройств на Android в мае. Перед этим стало известно, что отечественная платформа будет предустанавливаться на мобильные устройства в России.

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Маргарита Щигарева
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