Раскрыта стоимость самого дорогого особняка на популярном курорте

Skolkovo Realty: стоимость самого дорогого особняка в Сочи оценили в 1,79 миллиарда рублей

Стоимость наиболее дорогого частного дома в Сочи оценили в 1,79 миллиарда рублей. Цену раскрыли «Ленте.ру» эксперты Skolkovo Realty.

Самый дорогой особняк на популярном курорте расположен в Хостинском районе, его площадь — 831 квадратный метр. Дом находится на участке размером в 31 сотку.

Наиболее просторный лот в Сочи продается за 1,22 миллиарда рублей. Площадь объекта, находящегося в Центральном районе города, составляет три тысячи «квадратов», а участка — 80 соток. В данный момент в городе можно приобрести четыре объекта, стоимость которых превышает миллиард рублей.

В июле текущего года спрос на покупку частных элитных домов в Сочи вырос на 2,58 процента относительно июня. В 2022 году интерес к покупке таких объектов рос в четырех из семи месяцев. Однако, несмотря на положительную динамику, в июле этого года спрос на элитные дома в Сочи оказался на 5,33 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года. По сравнению с июлем 2020-го в том же месяце 2022-го положительная динамика составила 9,47 процента, а относительно июля в 2019-м — 91,12 процента.

С января по июль 2022 года спрос на приобретение особняков в Сочи был на 8,7 процента выше, чем в первые семь месяцев 2021 года. Кроме того, показатель нынешнего года оказался на 44,14 процента больше, чем аналогичный показатель 2020 года.

В августе стало известно, что в Подмосковье на Рублево-Успенском шоссе устроили распродажу элитного жилья. Стоимость самых бюджетных вариантов оценили в 150 миллионов рублей, цены за наиболее дорогие объекты доходят до 3,6 миллиарда рублей.