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На Рублевке устроили распродажу элитного жилья

На Рублевке устроили распродажу элитного жилья на общую сумму почти в два триллиона рублей

Фото: Shutterstock

На Рублевке устроили распродажу элитного жилья. Всего для покупки доступны четыре тысячи особняков и коттеджей на общую сумму почти в два триллиона рублей. Внимание на происходящее в престижном районе Подмосковья обратил Telegram-канал Mash.

Стоимость самых бюджетных вариантов оценили в 150 миллионов рублей. За эту сумму удастся приобрести дом на участке площадью в гектар, при декоре которого использовались мрамор и позолота.

Цены за наиболее дорогие объекты доходят до 3,6 миллиарда рублей. Новому владельцу такого жилья достанутся десятки комнат с мраморными полами, колоннами и лепниной вдоль потолка, а также несколько бассейнов. На участке будет расположен личный сад, а для стоянки автомобилей предоставлен гараж с подогревом.

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По словам директора риелторского агентства Ильи Сидорова, после февраля 2022 года на рынке элитной недвижимости наблюдалось падение спроса. «Связано это с тем, что люди решили, наверное, посетить места за границей. То есть понять, куда распределить свои активы», — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что в сентябре-октябре текущего года, после возвращения потенциальных покупателей из отпусков, он ожидает ажиотажный спрос на элитное жилье и бум продаж на Рублевке, Новой Риге и Киевском направлении. При этом Сидоров отметил, что активнее всего сейчас продаются дома бизнес-сегмента стоимостью в 100-150 миллионов рублей.

В августе аналитики агентства Intermark Real Estate (бывший Savills в России) пришли к выводу, что по итогам первой половины 2022 года богатые москвичи потратили на элитное жилье 98 миллиардов рублей. Они побили рекорд предыдущего года в 83,1 миллиарда рублей.

Полина Кислицына
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