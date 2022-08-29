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Спорт

«Спартак» покинул бельгийский футболист

«Спартак» покинул бельгийский футболист Максимилиано Кофрие

Фото: Edgar Breshchanov / globallookpress.com

Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие покинул московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте столичной команды.

Футболист присоединился к французскому «Клермону» на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2023 года. «Максимилиано всегда искренне и без страха бился за "Спартак". Желаем ему успехов во Франции!» — говорится в сообщении.

Кофрие перешел в «Спартак» в сентябре прошлого года. Бельгиец провел за москвичей 26 матчей. Вместе с командой он в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.

Алексей Гусев
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