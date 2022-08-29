В Херсонской области ответили на сообщения о наступлении ВСУ на юге

Глава Херсонской области Стремоусов опроверг сообщения о наступлении ВСУ на Херсон

Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированное наступление на южном фронте, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявил глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он опроверг распространившиеся в сети сведения, назвав их фейком и иллюзией. «Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — ответил собеседник агентства.

Ранее аналогичное мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов. По словам главы республики, это «очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе». Он добавил, что ВСУ несут большие потери на южном, а также на остальных направлениях.

29 августа Reuters со ссылкой на ВСУ сообщило, что Киев начал наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк доложила, что украинская армия начала наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области.

В Новой Каховке на фоне указанных сообщений информировали, что в городе беспрерывно звучат сирены из-за угрозы ракетных ударов, однако эвакуировать население местные власти не будут — жители района надеются на защиту со стороны российских войск.