Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам подсказали способ вырастить грибы на даче

Грибовод Наталия Девочкина: на даче можно без труда растить вешенки

Фото: Sergejs Skopincevs / Shutterstock

Чтобы вырастить грибы-вешенки на даче, нужно высадить их в древесину, рассказала доктор сельскохозяйственных наук Наталия Девочкина. Способ правильно сажать и без труда растить отличающиеся хорошей урожайностью грибы она подсказала россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

Начинать посев можно с апреля и продолжать по октябрь, отметила грибовод. Дачникам понадобится мицелий — семена грибов — и обрубки древесины лиственных пород. С обрубков диаметром от 30 сантиметров и длиной до 80 сантиметров нужно удалить кору и поместить их в тень. «Просверлите в обрубках несколько отверстий в шахматном порядке (глубина — пять сантиметров) и в течение пяти дней поливайте отверстия из лейки», — объяснила Девочкина.

После, по ее словам, нужно поместить семенной материал внутрь отверстия, укрыть обрубки пленкой, а при появлении белой паутины снять укрытие. После этого грибы можно собирать в среднем в течение пяти лет, пока не разрушится обрубок. «Можно использовать не древесину, а лузгу семечек, камыш, солому. Их надо запарить кипятком в бочке, после охлаждения сложить в мешки из плотного полиэтилена и посеять мицелий (три-пять процента от массы мешка)», — разъяснила доктор наук.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Ранее врач-эксперт медицинской лаборатории Екатерина Кашух в беседе предостерегла россиян от опасного способа сбора грибов. По словам Кашух, в пакете грибы и ягоды не получают достаточной вентиляции, поэтому их нельзя так ни собирать, ни хранить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стало известно о повреждении крыши спецкорпуса ЗАЭС с топливом для реакторов
Стало известно о пяти взрывах в Мелитополе
Бритни Спирс поделилась откровенными подробностями о жизни под опекой отца
Купившие авиабилеты россияне застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе
В Туркмении людям запретили собирать пластик и «позорить страну»
Энергокризис в Европе привел к разочарованию в евро
В Турции сочли безрассудством применение Грецией С-300 против турецких самолетов
Врач раскрыла секреты укрепления иммунитета в домашних условиях
Стилист назвал несколько вещей для создания 75 разных мужских образов
Силовики освободили похищенного после дорожной драки россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.