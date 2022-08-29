В Запорожье сравнили возможную аварию на АЭС с Чернобылем

Евгений Балицкий сравнил возможную аварию на Запорожской АЭС с Чернобылем и Фукусимой

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сравнил последствия возможной аварии на Запорожской АЭС с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Его слова передает РИА Новости.

По словам Балицкого, в случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. «Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме», — пояснил он. Глава Запорожья напомнил, что авария в Чернобыле затронула десятки стран, а ЗАЭС является самой крупной станцией в Европе.

Так, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов активная зона перегреется, рассказал Балицкий. Из-за этого разрушится реакторная установка и произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Кроме того, от выброса радиации может пострадать Крымский канал и Черное море. «Таким образом это коснется многих стран», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия, которые совершают власти Киева в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), можно считать актом ядерного терроризма.