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Стало известно о выдвижении Байдена на второй срок

Движение в поддержку Байдена подало заявку на президентскую гонку 2024 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Движение в поддержку президента США Джо Байдена подало заявку на участие в предвыборной гонке за президентское кресло в 2024 году. Об этом сообщает Федеральная избирательная комиссия США, передает РИА Новости.

Движение, с помощью которого Байден будет собирать средства на своб кампанию и вести агитацию в поддержку своей кандидатуры получило название Biden for Prezident. Помимо самого американского лидера, в качестве кандидата на предствоящих выборах фигурирует вице-президент США Камалла Харрис.

Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что Байден должен уйти в отставку ради будущего страны. Американский политик отметил, что Байден достойно служил США на протяжении почти 60 лет. «Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов», — заявил демократ.

В свою очередь, один из оппонентов Байдена, экс-президент Дональд Трамп отказался раскрывать свое решение по поводу участия в грядущих выборах главы государства. При этом он выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке. Трамп добавил, что «принял решение мысленно», и пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов к конгресс.

Николай Чигасов
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