В США призвали Байдена элегантно уйти в отставку

New York Post: президент Джо Байден должен уйти в элегантную отставку ради будущего США

Президент США Джо Байден должен уйти в отставку ради будущего страны. С таким призывом выступил бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн в статье для газеты New York Post.

Американский политик отметил, что Байден достойно служил США на протяжении почти 60 лет. «Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов», — заявил демократ.

По мнению Стайна, такая элегантная отставка может произойти только в случае, если Байден признает себя «переходным лидером» и добровольно покинет пост до начала осенних промежуточных выборов. Экс-глава городского совета Нью-Йорка пояснил, ссылаясь на физическую и умственную подготовку Байдена, что глава Белого дома «не в состоянии эффективно руководить своей партией и страной».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» назвал единственное, на его взгляд, условие, при котором возможна отставка нынешнего лидера Америки. «Я допускаю сценарий, при котором Байдена действительно заставят уйти в отставку — если у него совсем все плохо станет с головой», — сказал он.