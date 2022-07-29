Политолог Дудаков счел условием отставки Байдена ухудшившееся ментальное здоровье

Вопрос о том, насколько реалистичен сценарий добровольного ухода президента США Джо Байдена в отставку до окончания своего срока, сложный, так как американская политическая культура и история против этого, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал единственное, на его взгляд, условие, при котором возможна отставка нынешнего лидера Америки.

«Ни один американский президент никогда добровольно не слагал с себя полномочия. Одно единственное исключение было в 72-м году — это [37-й президент США Ричард, — прим. «Лента»] Никсон, но, по факту, его вынудили уйти в отставку под угрозой реального импичмента. Поэтому, если Байден все-таки согласится на такой шаг, он создаст очень серьезный прецедент для американской политики», — отметил Дудаков.

Тем не менее, понятно, что у действующего президента Штатов имеются когнитивные проблемы, и многие в партии рассуждают о том, что могут отправить его в отставку, заявил внимание политолог.

Если это произойдет, пост Байдена займет нынешний вице-президент Камала Харрис, чьи рейтинги еще ниже. «Замена Байдена на Харрис — это замена на еще более непопулярного политика, который еще в меньшей степени нравится населению и менее эффективен, поэтому не совсем понятна реальная цель того, чтобы его снять», — высказался американист.

Я допускаю сценарий, при котором Байдена действительно заставят уйти в отставку — если у него совсем все плохо станет с головой. Но, если такого не случится, я, честно говоря, думаю, что он спокойно досидит до конца весь свой президентский срок, но вряд ли пойдет баллотироваться на второй Малек Дудаков политолог-американист

Ранее в Белом доме подтвердили намерение Байдена переизбраться на второй срок, однако стало известно, что большинство сторонников Демократической партии США не желают видеть президента Байдена кандидатом на выборах 2024 года.

