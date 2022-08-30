Психолог назвала способ сделать жизнь кошки счастливее

Психолог Тодд: с кошками нужно играть каждый день и не запрещать им точить когти

С кошками нужно играть каждый день и не запрещать им точить когти, уверена психолог Зази Тодд, автор книг о поведении собак и кошек. Способы сделать жизнь кошки счастливее она назвала в статье для Psychology Today.

Психолог отметила, что существуют распространенные ошибки в уходе за питомцами, которые многие владельцы допускают постоянно. Первая из таких ошибок — насыпать корм один раз и сразу на весь день. По словам Тодд, кошки чувствуют себя лучше, если едят часто и небольшими порциями. К тому же очень полезно будет не просто насыпать корм в миску, а давать им развивающие игрушки, в которых спрятана еда.

Тодд дала совет ежедневно выделять время на игры с кошкой и по возможности не оставлять ее надолго в одиночестве. Психолог предупредила, что не стоит держать в доме ядовитые комнатные растения или цветы, поскольку питомец может ими отравиться.

Также не рекомендуется брызгать на кошку водой и издавать громкие звуки, чтобы отучить ее делать что-либо. Тодд отметила, что кошка вряд ли свяжет это со своим нежелательным поведением, а скорее решит, что ее хозяин — просто неприятный человек.

Психолог призвала не запрещать кошкам точить когти, так как это вполне естественное для них поведение, которое помогает поддерживать когти в хорошем состоянии. Чтобы мебель и стены не пострадали от такой привычки, Тодд порекомендовала купить специальную когтеточку: высокую и прочную. Она добавила, что удалять кошкам когти ни в коем случае нельзя: это калечащая и жестокая процедура, запрещенная во многих странах.

Если кошка ходит в туалет мимо лотка, то нельзя ее ругать, так как это может быть продиктовано не желанием отомстить хозяину, а указывать на проблемы со здоровьем, объяснила Тодд. В таком случае следует отвести питомца к ветеринару, чтобы исключить проблемы с почками и мочевым пузырем. Психолог призвала в принципе регулярно водить кошку на осмотр к врачу.

Важно научиться распознавать язык тела питомцев и не приставать к ним, если они не в настроении, объяснила психолог. «А если ваша кошка спит или прячется, позвольте ей насладиться кошачьим сном или остаться в своем укрытии. Всегда лучше дать вашей кошке выбор, когда это возможно», — подчеркнула она.

В заключение психолог посоветовала не пытаться пугать кошку для смеха, как это часто делают в популярных роликах в сети. «К сожалению, в соцсетях полно видео, которые кому-то кажутся забавными, но на самом деле коты на них пребывают в ужасе. Это совсем не смешно», — резюмировала она.

Ранее был раскрыт правильный способ общения с кошками.