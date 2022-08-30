Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала способ сделать жизнь кошки счастливее

Психолог Тодд: с кошками нужно играть каждый день и не запрещать им точить когти

Фото: Kari Shea / Unsplash

С кошками нужно играть каждый день и не запрещать им точить когти, уверена психолог Зази Тодд, автор книг о поведении собак и кошек. Способы сделать жизнь кошки счастливее она назвала в статье для Psychology Today.

Психолог отметила, что существуют распространенные ошибки в уходе за питомцами, которые многие владельцы допускают постоянно. Первая из таких ошибок — насыпать корм один раз и сразу на весь день. По словам Тодд, кошки чувствуют себя лучше, если едят часто и небольшими порциями. К тому же очень полезно будет не просто насыпать корм в миску, а давать им развивающие игрушки, в которых спрятана еда.

Тодд дала совет ежедневно выделять время на игры с кошкой и по возможности не оставлять ее надолго в одиночестве. Психолог предупредила, что не стоит держать в доме ядовитые комнатные растения или цветы, поскольку питомец может ими отравиться.

Также не рекомендуется брызгать на кошку водой и издавать громкие звуки, чтобы отучить ее делать что-либо. Тодд отметила, что кошка вряд ли свяжет это со своим нежелательным поведением, а скорее решит, что ее хозяин — просто неприятный человек.

Психолог призвала не запрещать кошкам точить когти, так как это вполне естественное для них поведение, которое помогает поддерживать когти в хорошем состоянии. Чтобы мебель и стены не пострадали от такой привычки, Тодд порекомендовала купить специальную когтеточку: высокую и прочную. Она добавила, что удалять кошкам когти ни в коем случае нельзя: это калечащая и жестокая процедура, запрещенная во многих странах.

Материалы по теме:
Все для любимцев россиян. Услуги для домашних питомцев соберут на одной платформе
Все для любимцев россиян.Услуги для домашних питомцев соберут на одной платформе
28 декабря 2021
Помоги мне вернуться домой. Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
Помоги мне вернуться домой.Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
29 декабря 2021

Если кошка ходит в туалет мимо лотка, то нельзя ее ругать, так как это может быть продиктовано не желанием отомстить хозяину, а указывать на проблемы со здоровьем, объяснила Тодд. В таком случае следует отвести питомца к ветеринару, чтобы исключить проблемы с почками и мочевым пузырем. Психолог призвала в принципе регулярно водить кошку на осмотр к врачу.

Важно научиться распознавать язык тела питомцев и не приставать к ним, если они не в настроении, объяснила психолог. «А если ваша кошка спит или прячется, позвольте ей насладиться кошачьим сном или остаться в своем укрытии. Всегда лучше дать вашей кошке выбор, когда это возможно», — подчеркнула она.

В заключение психолог посоветовала не пытаться пугать кошку для смеха, как это часто делают в популярных роликах в сети. «К сожалению, в соцсетях полно видео, которые кому-то кажутся забавными, но на самом деле коты на них пребывают в ужасе. Это совсем не смешно», — резюмировала она.

Ранее был раскрыт правильный способ общения с кошками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Штурмовавший Херсон российский десантник бежал во Францию
В ЕС поддержали создание учебных программ для ВСУ
В Подмосковье таксист набросился с кувалдой на чужое авто и попал на видео
Польша и Украина захотели построить трубопровод для растительного масла
Один тип жилья в Петербурге подорожал более чем вдвое
«Одноклассники» запустили уникальный сервис
Словакия передаст Украине истребители
В Белом доме прокомментировали недопуск Джоковича до US Open
Раскрыты подробности продажи старых коллекций ушедших из России брендов
Съемки нового шоу с Малаховым перенесли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.