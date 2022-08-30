В профсоюзе отреагировали на идею ввести школьную форму для учителей

Член профсоюза «Учитель» Луховицкий: школьная форма для педагогов должна быть добровольной

В Санкт-Петербурге во время городского педагогического совета предложили ввести школьную форму для учителей. Преподаватель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что такое решение может быть принято, но часть педагогов должна иметь право отказаться от инициативы. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что если педагоги Петербурга в самом деле примут такое решение, то это будет их решение, только это должен быть не городской педсовет, на котором присутствуют три человека: директор, завуч и еще кто-то от школы, а решение каждого педсовета с абсолютно независимым голосованием, тогда, почему бы и нет», — высказался педагог.

При этом часть сотрудников, которая не захочет носить школьную форму, должна иметь такое право, считает он. «Потому что я не представляю себе, как должен быть сформулирован трудовой договор с работником, как в нем будет обоснована необходимость формы для учителей», — отметил Луховицкий.

Ранее в Пермском крае начали производить школьную форму, которая должна защитить от коронавируса. Об этом заявил губернатор края Дмитрий Махонин в своем Instagram.