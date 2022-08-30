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Канадский хоккеист «Сочи» рассказал об отношении легионеров к России

Защитник клуба КХЛ «Сочи» Джо Морроу заявил, что легионеры не против играть в России

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Джо Морроу рассказал об отношении легионеров к России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«КХЛ — вторая по силе лига в мире, и, если ты хочешь играть на высоком уровне, надо ехать сюда. Североамериканцы просто считают, что хоккей сам по себе, поэтому не против играть здесь», — заявил Морроу. Хоккеист добавил, что, по его наблюдениям, люди в Канаде не обсуждают то, что происходит в Европе.

Ранее проблемы с трансфером в клуб КХЛ возникли у латвийского вратаря Яниса Калниньша. Федерация хоккея Латвии (LHF) заблокировала его переход в «Амур» из-за закона, по которому латвийским спортсменам и тренерам не разрешается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии. 27 августа Калниньш получил официальное разрешение на выступления в лиге.

«Сочи» объявил о подписании Морроу 7 июля. Контракт защитника рассчитан на один год. В прошлом сезоне он играл за «Барыс», а в сезоне-2019/2020 выступал в КХЛ за «Динамо Минск».

Андрей Стрельцов
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