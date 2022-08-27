Латвийский вратарь получил разрешение на выступление в КХЛ

Латвийский вратарь Янис Калниньш получил разрешение на выступление за «Амур» в КХЛ

Латвийский вратарь Янис Калниньш получил официальное разрешение на выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за хабаровский «Амур». Об этом в Telegram-канале сообщил генеральный менеджер клуба Роман Крамарь.

«Спасибо за поддержку руководству Федерации хоккея России и КХЛ», — написал функционер, поздравив голкипера и болельщиков команды.

6 июля стало известно, что Калниньш подписал контракт с хабаровским клубом. Однако Федерация хоккея Латвии (LHF) заблокировала этот переход из-за закона, по которому латвийским спортсменам и тренерам не разрешается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии.

Калниньш в составе сборной Латвии принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине. Голкипер имеет опыт выступления в КХЛ за рижское «Динамо» и «Йокерит». Оба клуба покинули лигу весной 2022-го.

