Кокориным заинтересовался чемпион Кипра

Чемпион Кипра «Аполлон» заинтересовался в приобретении форварда «Фиорентины» Кокорина

Еще один кипрский клуб захотел приобрести российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает Viola News.

По информации источника, интерес к 31-летнему нападающему проявляет чемпион Кипра «Аполлон». Отмечается, что клуб сделал предложение и сейчас ожидает ответа от игрока.

Утром во вторник, 30 августа, появилась информация о том, что Кокорин ведет переговоры с кипрским «Арисом». Переход россиянина должны были оформить не позднее 31 августа. Однако позднее стало известно, что трансфер сорвался по решению нападающего.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024-го. За итальянскую команду форвард провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.