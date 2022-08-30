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Кокориным заинтересовался чемпион Кипра

Чемпион Кипра «Аполлон» заинтересовался в приобретении форварда «Фиорентины» Кокорина
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Еще один кипрский клуб захотел приобрести российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает Viola News.

По информации источника, интерес к 31-летнему нападающему проявляет чемпион Кипра «Аполлон». Отмечается, что клуб сделал предложение и сейчас ожидает ответа от игрока.

Утром во вторник, 30 августа, появилась информация о том, что Кокорин ведет переговоры с кипрским «Арисом». Переход россиянина должны были оформить не позднее 31 августа. Однако позднее стало известно, что трансфер сорвался по решению нападающего.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024-го. За итальянскую команду форвард провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Дарья Коршунова
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