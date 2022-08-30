Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа B
Ласло Джере
Сегодня
19:30 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Саутгемптон
Сегодня
21:45 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|5-й тур
Фабио Фоньини
Сегодня
23:00 (Мск)
Аслан Карацев
US Open (м)
Питон Стирнс
Сегодня
23:30 (Мск)
Екатерина Александрова
US Open (ж)
Спорт

Стало известно о срыве трансфера Кокорина в кипрский клуб

«РБ Спорт»: трансфер Александра Кокорина в кипрский «Арис» сорвался по решению игрока

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Трансфер российского нападающего Александра Кокорина в кипрский «Арис» сорвался. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на кипрских журналистов.

«Сразу несколько корреспондентов, близких к клубу, подтвердили, что "Арис" ждал Кокорина для обсуждения деталей. Но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр», — заявила журналистка Эйрини Спиропулу.

Утром во вторник, 30 августа, появилась информация о том, что переговоры нападающего с клубом находятся на заключительном этапе. Оформить переход Кокорина должны не позднее 31 августа.

На данный момент россиянин остается игроком итальянской «Фиорентины». Соглашение Кокорина с командой рассчитано до июня 2024 года. Однако 27 июля 2022 года появились сообщения о том, что «фиалки» заморозили контракт форварда и не вызвали его на сборы.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока»
Стали известны подробности о раздевших и избивших мужчину школьницах
Министры обороны ЕС подтвердили готовность помогать Украине
Предсказано катастрофическое таяние льдов Гренландии
Психолог перечислила способы перестать терять ключи
Фильм «Место под соснами» с Гослингом выйдет в повторный прокат в России
Женщина нашла способ сходить на танцевальный фестиваль с погибшим братом
Звезда «Универа» рассказала о работе на огороде
Штурмовавший Херсон российский десантник бежал во Францию
Американцы допустили начало гражданской войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.