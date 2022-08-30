Стало известно о срыве трансфера Кокорина в кипрский клуб

«РБ Спорт»: трансфер Александра Кокорина в кипрский «Арис» сорвался по решению игрока

Трансфер российского нападающего Александра Кокорина в кипрский «Арис» сорвался. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на кипрских журналистов.

«Сразу несколько корреспондентов, близких к клубу, подтвердили, что "Арис" ждал Кокорина для обсуждения деталей. Но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр», — заявила журналистка Эйрини Спиропулу.

Утром во вторник, 30 августа, появилась информация о том, что переговоры нападающего с клубом находятся на заключительном этапе. Оформить переход Кокорина должны не позднее 31 августа.

На данный момент россиянин остается игроком итальянской «Фиорентины». Соглашение Кокорина с командой рассчитано до июня 2024 года. Однако 27 июля 2022 года появились сообщения о том, что «фиалки» заморозили контракт форварда и не вызвали его на сборы.