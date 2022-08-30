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Спорт

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

«Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 на старте группового раунда Кубка России

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» на старте группового раунда Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Москве и завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Единственный мяч забил 18-летний дебютант «Спартака» Павел Мелешин.

Также в группу B попали «Зенит» и «Факел». Петербуржцы и воронежцы проведут матч 31 августа. Встреча начнется в 19:00.

Дарья Коршунова
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