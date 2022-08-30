Стало известно об отношениях Мбаппе с трансгендерной моделью

Corriere dello Sport: нападающий ПСЖ Мбаппе встречается с трансгендерной моделью Инес Рау

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе встречается с трансгендерной моделью Инес Рау. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

По информации издания, футболист и Рау вместе уже несколько месяцев. Впервые пару заметили в мае 2021 года на Каннском кинофестивале.

28 августа стало известно об угрозах в адрес полузащитника «Ювентуса» Поля Погба со стороны его брата Матиаса. Тот обещал рассказать откровенные подробности, как о родственнике, так и о Мбаппе. После этого французская полиция начала расследование по делу о вымогательствах и угрозах в отношении футболистов.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он является самым дорогим футболистом в мире. Рау известная как первая в мире трансгендерная модель, попавшая на обложку Playboy.