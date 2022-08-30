Чуть не смытая в унитаз накормленная кокаином мартышка обрела новый дом и любовь

New York Post: подвергавшаяся издевательствам мартышка обрела новый дом и любовь

Обезьяна по кличке Милли, которая в течение многих лет подвергалась издевательствам хозяйки, обрела новый дом и даже нашла любовь. Об этом сообщает New York Post.

Обезьяну обнаружили во время антинаркотического рейда в дом подозреваемой в наркоторговле Вики Холланд в Ньюпорте, Уэльс. Полиция обнаружила в ее телефоне более 22 видеозаписей, на которых женщина издевалась над обезьяной. На них Холланд пыталась смыть животное в унитаз, кормила его кокаином и шаурмой, а также позволяла своей собаке гоняться за ним. Правоохранители сообщили об этом Королевскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными, и мартышку конфисковали.

В декабре женщина была приговорена к 12-недельному тюремному заключению. Решением суда ей было навсегда запрещено заводить животных. Холланд также должна заплатить 420 фунтов стерлингов (29,9 тысячи рублей) в качестве судебных издержек и 128 фунтов стерлингов (9,1 тысячи рублей) в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

Пострадавшая Милли же была отправлена в специализированный приют Monkey World в английском графстве Дорсет. Поначалу ей было сложно адаптироваться к новой обстановке. «Милли пряталась от каждого встречного, любой громкий звук или резкое движение заставляли ее в ужасе кричать и искать, где бы спрятаться», — рассказывает Стеф Сойер, руководитель отдела маленьких пород обезьян.

Животное стало увереннее и пошло на контакт после того, как познакомилось в приюте со своим сородичем Муном. Он успокаивал Милли, когда та чего-то пугалась, часто находился рядом с ней, и это помогло ей снова научиться доверять людям.

Теперь Милли и Мун живут в общем вольере. По словам организации по спасению животных, они вместе охотятся на насекомых и наслаждаются обществом друг друга.

Ранее сообщалось, что обезьяна-капуцин, живущая в американском зоопарке, нашла телефон и вызвала полицию.

