Женщина накормила мартышку наркотиками и попыталась смыть ее в унитазе

Жительницу Уэльса приговорили к условному сроку за жестокое обращение с животными. Она накормила мартышку кокаином и попыталась смыть ее в унитаз, пишет The Independent со ссылкой на королевское общество защиты животных RSPCA.

Вики Холланд (Vicki Holland) из Ньюпорта признала вину в трех нарушениях «Закона о защите животных». В сети появились два ролика, на которых были зафиксированы издевательства.

На первом женщина спустила мартышку в унитаз, после чего попыталась смыть воду. На кадрах было видно, как животное находится в сливе. На другом видео женщина предложила обезьяне кокаин со своей руки.

Агентство RSPCA сообщило, что полиция Гвинта сообщила им о жестоком обращении с мартышкой после того, как нашла видео на телефоне Холланд.

Ранее пробравшийся на чужую дачу в Курганской области мигрант до смерти забил каменным булыжником алабая, который находился на участке. По информации следствия, мужчина также избивал собаку деревянной доской. Издевательства над животным зафиксировала камера.