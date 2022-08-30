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Спорт

Выступавшая за Латвию гимнастка оценила вероятность возвращения под флаг России

Экс-латвийская гимнастка Полстяная заявила, что не будет пытаться перейти в сборную России
Елизавета Полстяная

Елизавета Полстяная. Фото: Fabrizio Carabelli / LiveMedia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Гимнастка Елизавета Полстяная, выступавшая за Латвию, оценила вероятность возвращения под флаг России. Ее слова передает «Матч ТВ».

Экс-латвийская гимнастка заявила, что не будет пытаться перейти в российскую команду. «Там много хороших, сильных гимнасток, которые трудом зарабатывали себе место. Считаю не совсем верным, если я приду и попрошу взять меня в сборную», — пояснила 19-летняя спортсменка. Она добавила, что не получала предложения о переходе от других стран.

Полстяная вспомнила также об отстранении российской команды от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). «Сейчас не совсем понятно, когда страну допустят до международных соревнований, а уже я не в том возрасте, чтобы настолько кардинально перезагружать карьеру», — призналась спортсменка.

17 августа Полстяная объявила, что отказывается продолжать карьеру в Латвии. Причиной она назвала наличие у нее российского гражданства, от которого в Латвии у нее просили отказаться.

Полстяная родилась в Юрмале в семье россиян. Она начала свою карьеру в России, однако с 2018 года стала выступать под латвийским флагом. На чемпионате мира 2021 года гимнастка заняла 15-е место в индивидуальном многоборье.

Андрей Стрельцов
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