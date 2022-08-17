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Спорт

Бывшая российская гимнастка отказалась продолжать карьеру в Латвии

Гимнастка Полстяная отказалась продолжать карьеру в Латвии из-за российского гражданства

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывшая российская гимнастка Елизавета Полстяная отказалась продолжать карьеру в Латвии. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что после того, как ей не дали выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, она и ее тренер приняли решение приостановить тренировочный процесс. Причиной она назвала наличие у нее российского гражданства, от которого в Латвии у нее просили отказаться. «Ситуация выглядела как нерешаемая проблема», — подытожила Полстяная.

6 августа Полстяная сообщила, что ей запретили выступать на предстоящем чемпионате мира. Она заявляла, что от нее требовали отказаться от российского паспорта. Позднее Латвийская федерация гимнастики разрешила спортсменке принять участие в турнире, однако все расходы она должна была взять на себя.

Елизавета Полстяная родилась в Латвии в семье россиян. Она начала свою карьеру в России, однако в 2018 году получила гражданство Латвии и стала выступать за сборную страны. На чемпионате мира 2021 года гимнастка заняла 15-е место в индивидуальном многоборье, на чемпионате Европы-2022 она расположилась на 12-м месте.

Анастасия Борисова
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