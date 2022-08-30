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Неизвестные взломали эфир радио «Крым» и включили гимн Украины

В интернет-эфире радио «Крым» в результате взлома несколько минут играл гимн Украины

Фото: Shutterstock

В эфире радиостанции «Крым», освещающей новости полуострова, в результате взлома в течение нескольких минут играл гимн Украины. Об этом сообщает в Telegram «Mash на волне».

Инцидент произошел во вторник, 30 августа. Отмечается, что неизвестные лица «вломились в эфир» радиостанции и включили гимн соседнего государства.

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков у себя в Telegram-канале заявил, что неизвестные взломали интернет-вещание радио «Крым». «Проблема коснулась только интернет-сегмента и передатчиков, получавших сигнал со спутника», — подчеркнул он. По словам Крючкова, в ближайшее время вещание радиостанции будет восстановлено. Он также заявил, что атаки на интернет-площадки крымских телеканалов и радиостанций продолжаются уже вторую неделю.

В июне хакерской атаке подвергся интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM». Неизвестные также транслировали гимн Украины, кроме того, в эфире играли пацифистские песни.

Перед этим министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что власти страны причастны к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний и учреждений. Он заявил, что создал «первую в мире киберармию», в которой задействованы порядка 300 тысяч человек.

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Олег Давыдов
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