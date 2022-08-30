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Чемпион UFC захотел дать реванш лишившемуся титула Усману

Чемпион UFC Эдвардс захотел дать реванш лишившемуся титула Усману и свести с ним счеты

Фото: Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) британец Леон Эдвардс захотел дать реванш лишившемуся титула американцу Камару Усману. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Jim Rome Show.

«Я считаю, что Усман заслужил трилогии. С удовольствием согласился бы на этот бой в Великобритании. Было бы здорово устроить это на "Уэмбли" или арене "O2" в Лондоне», — поделился Эдвардс. Британец добавил, что намерен свести счеты с соперником.

20 августа 35-летний Усман уступил Эдвардсу в титульном поединке турнира UFC 278. Британец нокаутировал американца в конце пятого раунда. Усман шестой раз защищал титул чемпиона в полусреднем весе и потерпел второе поражение в карьере.

Первый раз Эдвардс и Усман встречались в октагоне в декабре 2015 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал американец.

Дарья Коршунова
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