Чемпион UFC захотел дать реванш лишившемуся титула Усману

Чемпион UFC Эдвардс захотел дать реванш лишившемуся титула Усману и свести с ним счеты

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) британец Леон Эдвардс захотел дать реванш лишившемуся титула американцу Камару Усману. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Jim Rome Show.

«Я считаю, что Усман заслужил трилогии. С удовольствием согласился бы на этот бой в Великобритании. Было бы здорово устроить это на "Уэмбли" или арене "O2" в Лондоне», — поделился Эдвардс. Британец добавил, что намерен свести счеты с соперником.

20 августа 35-летний Усман уступил Эдвардсу в титульном поединке турнира UFC 278. Британец нокаутировал американца в конце пятого раунда. Усман шестой раз защищал титул чемпиона в полусреднем весе и потерпел второе поражение в карьере.

Первый раз Эдвардс и Усман встречались в октагоне в декабре 2015 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал американец.