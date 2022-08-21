Усман лишился титула чемпиона UFC

Камару Усман проиграл Леону Эдвардсу и лишился титула чемпиона UFC в полусреднем весе

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман проиграл британцу Леону Эдвардсу в титульном бою на турнире UFC 278. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 21 августа, в Солт-Лейк-Сити (США). На последней минуте пятого раунда Эдвардс смог нокаутировать соперника, нанеся тому точный хай-кик.

Усман лишился чемпионского пояса UFC в полусреднем весе. Для американца поражение стало первым в карьере за девять лет. Эдвардс встретился с американцем второй раз. В первом поединке, который прошел в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей одержал Усман.

До встречи с Эдвардсом Усман пять раз успешно защищал пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В ноябре прошлого года он единогласным решением судей одолел соотечественника Колби Ковингтона.