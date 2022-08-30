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Евросоюз выразил готовность обучать ВСУ радиационной и химической защите

Боррель заявил, что Евросоюз готов обучать ВСУ радиационной и химической защите

Фото: Nicolas Landemard Source / Keystone Press Agency / Globallookpress

Европейский союз (ЕС) в рамках миссии по обучению солдат Вооруженных сил Украины готов проводить подготовку в области радиационной, бактериологической и химической защиты (РХБЗ). Об этом заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы можем обеспечить подготовку командного состава, обучение по организации логистики, по радиационной, бактериологической и химической защите. Теперь мы изучим совместно с украинцами их конкретные потребности в рамках будущей миссии», — сообщил дипломат.

При этом вопрос о создании тренировочной миссии пока что не решен окончательно. «Мы решили начать подготовительную работу, включая контакты с украинской стороной, чтобы определить легальные параметры, которые приведут к решению о создании миссии. Но ясно, что нам нужно торопиться», — добавил Боррель.

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Николай Чигасов
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