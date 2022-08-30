Евросоюз выразил готовность обучать ВСУ радиационной и химической защите

Боррель заявил, что Евросоюз готов обучать ВСУ радиационной и химической защите

Европейский союз (ЕС) в рамках миссии по обучению солдат Вооруженных сил Украины готов проводить подготовку в области радиационной, бактериологической и химической защиты (РХБЗ). Об этом заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы можем обеспечить подготовку командного состава, обучение по организации логистики, по радиационной, бактериологической и химической защите. Теперь мы изучим совместно с украинцами их конкретные потребности в рамках будущей миссии», — сообщил дипломат.

При этом вопрос о создании тренировочной миссии пока что не решен окончательно. «Мы решили начать подготовительную работу, включая контакты с украинской стороной, чтобы определить легальные параметры, которые приведут к решению о создании миссии. Но ясно, что нам нужно торопиться», — добавил Боррель.

Ранее спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат рассказал, что американские военные будут учить украинских пилотов управлять истребителями НАТО F-15 и F-16 начиная с 2023 года. По словам офицера, пока Киев не располагает точной информацией насчет подготовки пилотов, но сейчас их никто не тренирует.