Умер советский фигурист-чемпион

Двукратный чемпион СССР в одиночном катании Александр Веденин умер в возрасте 75 лет

Двукратный чемпион СССР в одиночном катании Александр Веденин умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

О причинах смерти Веденина не сообщается. В ФФККР выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Веденин завоевал золото чемпионатов страны в 1963 и 1965 годах. Также в его активе бронзовые медали лично-командного первенства СССР-1967 и Кубка СССР-1969. После завершения спортивной карьеры Веденин работал тренером, техническим специалистом и консультантом.

13 апреля в возрасте 63 лет скончалась чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Воробьева. Ее дочь Алиса рассказала, что мать умерла дома.