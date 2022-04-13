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Умерла советская фигуристка-чемпионка

Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева умерла в 63 года

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Воробьева скончалась в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По данным ТАСС, советская спортсменка скончалась от травмы, полученной в результате падения. Ее дочь Алиса рассказала, что мать умерла дома.

Экс-тренер Воробьевой Тамара Москвина назвала ее яркой личностью и человеком с сильным характером. «Она не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все», — сказала Москвина.

В паре с Игорем Лисовским Воробьева выиграла чемпионат мира и Европы. Также на счету тандема две серебряных и две бронзовых награды континентального первенства.

12 апреля бывший нападающий московского «Динамо», олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин умер в возрасте 60 лет. Причины его смерти не уточнялись.

Анастасия Борисова
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