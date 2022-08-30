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России предложили пойти «путем по канонам Сунь Цзы»

РБК: глава Минвостокразвития Чекунков предложил России пойти «путем по канонам Сунь Цзы»
Алексей Чекунков

Алексей Чекунков. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своей статье для РБК предложил России, которая на фоне западных санкций оказалась «в эпицентре разлома мира», при повороте на Восток пойти восточным путем — по канонам древнекитайского генерала и философа, автора трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь Цзы.

При этом Чекунков предупреждает, что этот путь будет не прямым и быстрым, а долгим и последовательным, но успешным. «Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может быть выиграна в лоб — взять у Китая все, чего нам не хватает, или быстрее других изобрести квантовый компьютер. Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передает следующему верный пас», — написал он.

По мнению министра, Россия обладает всем для того, чтобы преодолеть трудности и выйти на высокие темпы экономического роста, не отстать в технологическом развитии и занять достойное место в мире. «Разворот на Восток должен происходить не просто за счет смены партнеров, а за счет смены парадигмы», — добавил он.

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В качестве первой победы Чекунков назвал быстрый экономический рост за счет наращивания объема инвестиций и объема долга в экономике. «В ближайшие десять лет мы еще можем себе это позволить» благодаря надежным макроэкономическим показателям и благоприятной конъюнктуре на внешних рынках, полагает он.

Кроме того, по мнению министра, российской экономике даст толчок развитие ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики и создание новых транспортных коридоров, прежде всего Северного морского пути, для экспорта. Также стимул для роста экономики и уровня жизни людей дадут масштабные инвестиции в строительство жилья и инфраструктуры и реновацию городов.

Третьим и главным вектором для победы Чекунков видит инвестиции в образование, что позволит создать базу для подготовки «людей будущего». Для этого следует привлекать на Дальний Восток будут привлекаться лучших преподавателей страны, запускать совместные программы с ведущими федеральными вузами, а также вкладывать серьезный ресурс и в развитие управленческих команд.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов спрогнозировал, что спад ВВП России в 2022 году, скорее всего, будет ниже трех процентов. По его словам, в текущем году ВВП страны потеряет два с небольшим процента, а в 2023-м есть шанс ограничить спад одним процентом. Белоусов отметил, что это создает очень хорошие условия для роста реальных доходов населения и для роста доходов бюджета.

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Марина Совина
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