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Первая леди США получила результат теста на коронавирус

Первая леди США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на коронавирус
Джилл Байден

Джилл Байден . Фото: Pool / Reuters

Первая леди США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ее представителя Элизабет Александр.

По словам Александр, супруга американского президента Джо Байдена планирует вернуться в Вашингтон.

16 августа у Джилл Байден диагностировали COVID-19. Она заразилась коронавирусом, несмотря на то что была дважды привита и дважды ревакцинирована. 71-летней супруге Байдена прописали противовирусный препарат «Паксловид».

30 июля сообщалось, что из-за очередного положительного теста на коронавирус недавно выздоровевший Байден будет вынужден вернуться на карантин. 6 августа глава Белого дома все же сдал отрицательный тест на COVID-19.

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Марина Совина
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