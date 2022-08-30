Организаторы VIP-заезда оказались в «VIP-камере» московского спецприемника

Правозащитница Меркачева сообщила, что организаторов VIP-заезда поместили в «VIP-камеру»

Организаторов получившего скандальную известность VIP-заезда суперкаров в Москве братьев-близнецов Алексея и Сергея Хитровых поместили в камеру, ироничная надпись на стене которой гласит, что в ней содержатся очень важные персоны. Об этом сообщила правозащитница Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По словам Меркачевой, эта надпись, а также стоящий особняком унитаз — единственные VIP-предметы в камере.

«VIP нацарапано внутри камеры №7 столичного спецприемника, куда поместили (...) организаторов скандального пробега дорогих иномарок (...). Ничего "виповского" в камере на самом деле нет, разве что унитаз-трон, над которым любят шутить сидельцы», — сообщила она.

Меркачева добавила, что, несмотря на то, что братья Хитровы находятся в шоковом состоянии, жалоб на содержание у них нет.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала более сотни участников незаконного пробега элитных спортивных автомобилей «Богатые и успешные».

По предварительным данным, в автопробеге в центре Москвы планировали принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1 и другие. Среди участников пробега был и бывший мэр Архангельска Александр Донской.