ВОЗ: число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

Число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

По состоянию на 31 августа известно о 50 496 инфицированных, 16 человек скончались. Больше всего заболевших в США (17 994), Испании (6 543) и Бразилии (4 693).

16 июня Александр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян. Он призвал выяснить, в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает население, и создавать вакцину без побочных эффектов. Ранее на совещании представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России проходит тестирование новой вакцины и лекарственных препаратов против оспы.