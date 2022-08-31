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Спорт

Кокорин перешел в кипрский клуб

«Фиорентина» отдала Александра Кокорина в аренду кипрскому «Арису»

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перешел на правах аренды в кипрский «Арис». Об этом сообщается на сайте итальянской команды.

В клубе из Флоренции не уточнили, на какой срок отдали своего нападающего киприотам. Там подчеркнули, что временно передали «Арису» права на футболиста.

16 августа появилась информация, что футболист намерен получить от «фиалок» полную сумму компенсации за досрочный разрыв соглашения. Нападающий требовал 3,6 миллиона евро, однако клуб не был готов пойти на такие условия.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алексей Гусев
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