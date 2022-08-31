В России рассказали об иранском аналоге Bayraktar TB2

Юрий Лямин назвал иранский дрон Mohajer-6 примерным аналогом Bayraktar TB2

Российский военный эксперт Юрий Лямин назвал иранский беспилотный летательный аппарат Mohajer-6 аналогом турецкого ударного дрона Bayraktar TB2. О характеристиках иранских беспилотников он рассказал «Известиям».

«Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191 — самые массовые разведывательно-ударные БПЛА из тех, что производятся в Иране. У Тегерана уже имеется опыт их боевого применения в Сирии и Ираке. Mohajer-6 и Shahed-129 — винтовые аппараты, а Shahed-191 имеет реактивный двигатель», — сообщил Лямин.

Он отметил, что Mahajer-6 можно назвать примерным аналогом турецкого Bayraktar TB2, а Shahed-129 по размерам сопоставим с российским БПЛА «Орион».

«Shahed-191 — один из тех беспилотников, которые были сделаны иранцами после изучения захваченного американского БПЛА, выполненного по схеме «летающее крыло». По этой схеме иранцы сделали целое семейство беспилотников, Shahed-191 — наверное, наиболее массовый из них», — сказал Лямин. Он предположил, что дрон, который несет две управляемые бомбы во внутренних отсеках, предназначен для ударов в глубине позиций противника.

По словам Лямина, за последние несколько лет в Иране выпустили более ста Mohajer-6, а Shahed-129, производство которых началось десять лет назад, выпускают в меньших масштабах. «Что касается Shahed-191, то очень трудно сказать, в каких количествах они производятся. Можно предположить, что каждый из этих типов беспилотников производится партиями по меньшей мере в несколько десятков в год», — заключил Лямин.

Ранее стало известно, что на учениях в Иране впервые применили новую версию дрона Karrar с шестиствольным пулеметом Akhgar калибра 7,62 миллиметра.