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В Иране показали беспилотник с шестиствольным пулеметом

В Иране показали реактивный беспилотник Karrar с шестиствольным пулеметом Akhgar

На учениях в Иране впервые применили новую версию реактивного ударно-разведывательного беспилотника Karrar с шестиствольным пулеметом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Dambiev.

Отмечается, что новая версия ударного дрона получила пулемет Akhgar калибра 7,62 миллиметра. На кадрах показан запуск беспилотника и стрельба из пулемета.

Разработку базовой версии дрона Karrar начали в 2008 году. Аппарат получил турбореактивный двигатель Toloue-4, который обеспечивает максимальную скорость полета 900 километров в час. Karrar может нести бомбы и ракеты. Также аппарат испытывали в качестве перехватчика с ракетами «воздух-воздух» Azarakhsh.

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В июле издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Ирана усилили новым подразделением с беспилотниками, которое будет эксплуатировать дроны-камикадзе, разведывательные и ударные беспилотники.

В апреле в Иране показали модернизированный бронетранспортер БТР-60ПБ с пулеметом Akghar, который является копией американского M134 Minigun.

Даниил Иринин
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