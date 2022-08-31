NBC: в США вор проник в католическую школу при помощи распятия и похитил деньги

В США вор проник в католическую школу в городе Белл-Гарденс, штат Калифорния, при помощи распятия и похитил деньги, предназначавшиеся на поездку учеников. Об этом сообщает NBC.

Мужчина воспользовался распятием, чтобы вскрыть окно, и проник в помещение школы. Забравшись через окно, он положил распятие на стол и начал обыскивать помещение офиса, чтобы найти деньги. Неизвестный похитил 4,8 тысячи долларов (288 тысяч рублей), которые предназначались для оплаты школьной поездки. Произошедшее попало на запись с камеры наблюдения.

В полиции сообщили, что это мог быть не единственный случай проникновения мужчины в школу. Учебное заведение грабили по меньшей мере трижды. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что во всех случаях мог действовать один и тот же взломщик. Полицейским не удалось задержать мужчину по горячим следам.

Ранее сообщалось, что вор в индийском городе Хатагеон, штат Мадхья-Прадеш, проник в дом чиновника, не нашел денег и оставил владельцам язвительную записку. «Зачем запирать дом, если в нем нет денег», — говорилось в ней.