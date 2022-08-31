Черышев перешел в итальянский клуб

Российский футболист Черышев перешел в итальянскую «Венецию» в статусе свободного агента

Российский футболист Денис Черышев подписал контракт с итальянской «Венецией». Об этом в среду, 31 августа, со ссылкой на скаута клуба Александро Менту сообщает «Спорт-Экспресс».

31-летний полузащитник перешел в новую команду в статусе свободного агента. Соглашение с «Венецией» заключено по схеме «2 плюс 1».

Последним клубом Черышева была испанская «Валенсия», которую он покинул летом текущего года по истечении контракта. Помимо «летучих мышей», он выступал за «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». Всего на счету хавбека 163 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 12 мячей и отдал 22 передачи.

Черышев выступает за сборную России с 2012 года. За это время он принял участие в 33 встречах, в которых отметился 12 голами. Вместе с национальной командой полузащитник дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.