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Спорт

Непобежденная россиянка выиграла отборочный турнир и получила контракт с UFC

Россиянка Дудакова выиграла Dana White’s Contender Series и получила контракт с UFC

Фото: Shutterstock

Непобежденная девушка-боец смешанного стиля (ММА), россиянка Виктория Дудакова выиграла отборочный турнир Dana White’s Contender Series и получила контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает портал MMA Junkie.

31 августа в Лас-Вегасе Дудакова победила бразильянку Марию Сильву единогласным решением судей. «Ей только 23 года, у нее есть все, чтобы стать чемпионкой UFC, и я с нетерпением жду, что она сделает в следующий раз», — прокомментировал победу Дудаковой президент промоушена Дэйна Уайт.

Ранее стало известно, что еще одна россиянка Ирина Алексеева заключила контракт с UFC. Она подписала соглашение на четыре поединка.

Дудакова выступает в первой наилегчайшей категории. За два года выступлений в ММА она одержала шесть побед и не потерпела ни одного поражения.

Ксения Курашкина
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