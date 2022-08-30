Российская девушка-боец подписала контракт с UFC

Российская девушка-боец Ирина Алексеева подписала контракт с UFC на четыре поединка

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщили представители спортсменки.

«Алексеева подписала контракт с UFC на четыре боя», — заявили в команде. Отмечается, что ее дебютный поединок в промоушене пройдет в декабре.

32-летняя Алексеева, известная как Русская Ронда, выступает в легчайшем весе. Ранее она принимала участие в боях в другом американском промоушене — Bellator. На ее счету четыре победы и одно поражение.

В UFC выступает еще одна россиянка — Яна Куницкая. 32-летняя спортсменка одержала 14 побед и потерпела шесть поражений в ММА. В июле она заявила, что планирует получить американское гражданство.