Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спартак М
1:0
Завершен
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|Группа B
Ласло Джере
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
US Open (м)
Саутгемптон
Сегодня
21:45 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|5-й тур
Фабио Фоньини
Сегодня
23:45 (Мск)
Аслан Карацев
US Open (м)
Питон Стирнс
Завтра
01:20 (Мск)
Екатерина Александрова
US Open (ж)
Спорт

Российская девушка-боец подписала контракт с UFC

Российская девушка-боец Ирина Алексеева подписала контракт с UFC на четыре поединка

Фото: PROFC MMA / YouTube

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщили представители спортсменки.

«Алексеева подписала контракт с UFC на четыре боя», — заявили в команде. Отмечается, что ее дебютный поединок в промоушене пройдет в декабре.

32-летняя Алексеева, известная как Русская Ронда, выступает в легчайшем весе. Ранее она принимала участие в боях в другом американском промоушене — Bellator. На ее счету четыре победы и одно поражение.

В UFC выступает еще одна россиянка — Яна Куницкая. 32-летняя спортсменка одержала 14 побед и потерпела шесть поражений в ММА. В июле она заявила, что планирует получить американское гражданство.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам
Кремль ответил на обещание Зеленского вернуть украинские территории
Глава «Газпрома» обсудил с Молдавией дальнейшие поставки газа
Российская девушка-боец подписала контракт с UFC
Разведчик рассказал о незнании Байдена ситуации на Украине
Названа сумма полученной Киевом от партнеров с февраля финансовой помощи
Вероятность выдачи Францией политического убежища для военного из России оценили
Минпромторг допустил остановку производства запчастей для вагонов в России
В ООН назвали ответственных за безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Обвиняемый в госизмене Сафронов назвал абсурдом обвинения в шпионаже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.