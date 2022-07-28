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Россиянка из UFC решила получить американское гражданство

Россиянка из UFC Яна Куницкая решила получить американское гражданство
Яна Куницкая

Яна Куницкая. Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая рассказала о планах получить американское гражданство. Об этом сообщает сообщает Metaratings.

По ее словам, решение не связано с политическими причинами. «Я бы все равно его принимала, потому что мы здесь живем, ребенок уже с американским гражданством, поэтому нам это нужно», — рассказала спортсменка.

Выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Куницкая также отметила, что не осуждает россиян, которые решат сменить спортивное гражданство из-за невозможности участвовать в международных турнирах. «Ты с детства занимаешься любимым видом спорта и идешь к своей цели, а тут непонятно, насколько все это затянется», — добавила она.

32-летняя Куницкая одержала 14 побед и потерпела шесть поражений в ММА. 10 июля россиянка проиграла нокаутом в первом раунде мексиканке Ирен Альдане на турнире UFC 264. Куницкая замужем за бразильским бойцом ММА Тиаго Сантосом.

19 июля российский журналист Дмитрий Губерниев поделился опасением, что многие отечественные атлеты захотят сменить сборную ради выступлений на международном уровне. Таким образом он отреагировал на слова первой ракетки России Дарьи Касаткиной, которая допустила, что сменит спортивное гражданство.

Алексей Гусев
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