Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
Сегодня
13:10 (Мск)
Кристал Пэлас
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Александр Бублик
Завтра
11:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Гамбург (м)
Ференцварош
Завтра
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Интер Майами
Завтра
03:00 (Мск)
Барселона
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спорт

Губерниев отреагировал на слова Касаткиной о смене спортивного гражданства

Дмитрий Губерниев заявил, что многие атлеты из России могут сменить спортивное гражданство

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова первой ракетки мира Дарьи Касаткиной, которая допустила смену спортивного гражданства ради выступлений на международном уровне. Пост Губерниева доступен в его Telegram-канале.

Комментатор призвал смириться с тем, что в ближайшее время многие атлеты примут такое решение, в частности, ради участия в Олимпиаде. «Это произойдет, хотим мы этого или нет», — заявил он.

Ранее Касаткина допустила, что может сменить спортивное гражданство. «С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — призналась теннисистка.

Губерниев не поддержал депутата Романа Терюшкова, который призвал приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. С осуждением позиции парламентария выступила также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Международный олимпийский комитет рекомендовал организациям наложить ограничения и запреты на российских атлетов. Это привело к изоляции отечественных атлетов в целом ряде видов спорта.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»
Минобороны заявило о перехвате четырех украинских ракет «Точка-У»
Названо условие выплаты проиндексированной пенсии работающим россиянам
Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке
Мужчина обнаружил дома редчайшую кобру-альбиноса
Фэшн-эксперт Владислав Лисовец высказался об альтернативе H&M
Украина пообещала потопить Черноморский флот РФ западным оружием и занять Крым
Россиянкам назвали визуально стройнящие модели купальников
Москвичам разонравился один тип жилья
Российская отрасль попросила отказаться от новых штрафов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.