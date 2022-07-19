Губерниев отреагировал на слова Касаткиной о смене спортивного гражданства
Российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова первой ракетки мира Дарьи Касаткиной, которая допустила смену спортивного гражданства ради выступлений на международном уровне. Пост Губерниева доступен в его Telegram-канале.
Комментатор призвал смириться с тем, что в ближайшее время многие атлеты примут такое решение, в частности, ради участия в Олимпиаде. «Это произойдет, хотим мы этого или нет», — заявил он.
Ранее Касаткина допустила, что может сменить спортивное гражданство. «С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — призналась теннисистка.
Губерниев не поддержал депутата Романа Терюшкова, который призвал приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. С осуждением позиции парламентария выступила также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Международный олимпийский комитет рекомендовал организациям наложить ограничения и запреты на российских атлетов. Это привело к изоляции отечественных атлетов в целом ряде видов спорта.