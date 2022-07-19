Губерниев отреагировал на слова Касаткиной о смене спортивного гражданства

Дмитрий Губерниев заявил, что многие атлеты из России могут сменить спортивное гражданство

Российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова первой ракетки мира Дарьи Касаткиной, которая допустила смену спортивного гражданства ради выступлений на международном уровне. Пост Губерниева доступен в его Telegram-канале.

Комментатор призвал смириться с тем, что в ближайшее время многие атлеты примут такое решение, в частности, ради участия в Олимпиаде. «Это произойдет, хотим мы этого или нет», — заявил он.

Ранее Касаткина допустила, что может сменить спортивное гражданство. «С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — призналась теннисистка.

Губерниев не поддержал депутата Романа Терюшкова, который призвал приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. С осуждением позиции парламентария выступила также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Международный олимпийский комитет рекомендовал организациям наложить ограничения и запреты на российских атлетов. Это привело к изоляции отечественных атлетов в целом ряде видов спорта.