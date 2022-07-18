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Первая ракетка России оценила вероятность смены спортивного гражданства

Российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила, что сменит спортивное гражданство

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила вероятность смены спортивного гражданства. Интервью со спортсменкой доступно на YouTube-канале блогера Вити Кравченко.

Первая ракетка России не исключила такой вариант развития событий. «Чемпионат мира у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. Я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — поделилась переживаниями спортсменка.

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Ранее Касаткина совершила каминг-аут. 25-летняя спортсменка заявила, что у нее есть девушка. «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько», — рассказала она.

На счету Касаткиной пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в составе сборной России она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA в нейтральном статусе. Однако спортсмены не были допущены до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Дарья Коршунова
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