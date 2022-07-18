Первая ракетка России оценила вероятность смены спортивного гражданства

Российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила, что сменит спортивное гражданство

Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила вероятность смены спортивного гражданства. Интервью со спортсменкой доступно на YouTube-канале блогера Вити Кравченко.

Первая ракетка России не исключила такой вариант развития событий. «Чемпионат мира у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. Я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — поделилась переживаниями спортсменка.

Ранее Касаткина совершила каминг-аут. 25-летняя спортсменка заявила, что у нее есть девушка. «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько», — рассказала она.

На счету Касаткиной пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в составе сборной России она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA в нейтральном статусе. Однако спортсмены не были допущены до участия в Уимблдоне из-за решения британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).