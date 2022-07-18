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Спорт

Российская теннисистка совершила каминг-аут

Российская теннисистка Касаткина совершила каминг-аут и рассказала, что у нее есть девушка

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу блогера Вити Кравченко.

Спортсменка заявила, что у нее есть девушка. «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько» — поделилась она.

2 июня Касаткина проиграла представительнице Польши Иге Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

На счету Касаткиной пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в составе сборной России она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

4 июля олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Астрид Якобсен совершила каминг-аут. Она заявила, что ей никогда не было стыдно за свои чувства, однако ранее она не признавалась в нетрадиционной сексуальной ориентации никому, кроме семьи.

Дарья Коршунова
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