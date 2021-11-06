Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу во втором матче финала c над Белиндой Бенчич из Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Успех Самсоновой в противостоянии с Бенчич позволил сборной России одержать победу в турнире. Матч длился 2 часа 27 минут. Самсонова выиграла у соперницы со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В первом матче победу одержала Дарья Касаткина. Ей противостояла Белен Тайхман.

Сборную России на турнире представляли Касаткина, Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Кубок Билли Джин Кинг является крупнейшим международном турниром в женском теннисе. До 2020-го года турнир назывался Кубком Федерации. Теперь соревнования переименованы в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.