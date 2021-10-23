Российская теннисистка Александрова вышла в финал Кубка Кремля

Россиянка Александрова обыграла гречанку Саккари и вышла в финал Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла гречанку Марию Саккари в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки провели на корте лишь пять геймов. Россиянка в первом сете вела со счетом 4:1, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы. Для Александровой это первый выход в финал Кубка Кремля в карьере.

В финале Александрова встретится с эстонкой Анетт Контавейт. Игра пройдет в воскресенье, 24 октября.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября в Москве. Турнир проводится под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов c 1990 года. Действующим победителем в женском одиночном разряде является представительница Швейцарии Белинда Бенчич.