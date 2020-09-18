«Кубок Кремля» отменили из-за коронавируса

Мужской и женский теннисные турниры «Кубок Кремля-2020», которые должны были пройти в Москве, отменены. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Уточняется, что соревнования не состоятся из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в российской столице. При этом решение об отмене «Кубка Кремля» не повлияет на проведение турнира в Санкт-Петербурге, запланированного на 12-18 октября.

Мужской «Кубок Кремля» должен был пройти с 19 по 25 октября. Женщины разыграли бы титул в период с 26 октября по 1 ноября.

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем руководителям организаций продлить для сотрудников дистанционный режим работы. За несколько дней до этого он заявлял, что вводить новые ограничения в связи с коронавирусом не планируется.