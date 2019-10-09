Назван способ бесплатно попасть на Кубок Кремля

Клиенты ВТБ получат возможность бесплатно посетить первые дни теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба банка.

Пригласительный билет на два лица можно будет получить до 11 октября в офисах ВТБ в Москве и Подмосковье. Билет выдается при совершении банковской операции, например, при открытии вклада, накопительного счета, получении карты или кредита. Полученные приглашения можно обменять на билет в аккредитационном центре у касс ледового дворца «Крылатское» с 12 по 17 октября.

Посетить матчи турнира также можно при предъявлении банковской карты, в том числе социальной карты москвича, выпущенной ВТБ. Одна карта дает право получения одного билета. Сроки действия акции — с 12 по 17 октября.

«ВТБ Кубок Кремля»-2019 пройдет с 12 по 20 октября в «Крылатском». Призовой фонд турнира составляет почти два миллиона долларов. В 2018 году турнир посетило более 81,5 тысячи зрителей.

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