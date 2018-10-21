Российский теннисист впервые за девять лет выиграл Кубок Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В финальном матче 22-летний россиянин переиграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:2, 6:2. «Когда я был ребенком и приходил в "Олимпийский", просил автографы у звезд тех лет, я мечтал сыграть на турнире и выиграть его. И вот этот день настал», — прокомментировал победу теннисист.

Хачанов выиграл третий турнир Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в карьере. В 2016 году спортсмен побеждал в китайском Чэнду и в 2018-м во французском Марселе.

В последний раз представитель России выигрывал на московском турнире в 2009 году, когда Михаил Южный победил серба Янко Типсаревича. Всего отечественные теннисисты 14 раз становились победителями Кубка Кремля в мужском одиночном разряде.

20 октября российская теннисистка Дарья Касаткина победила в финале женского турнира «ВТБ Кубок Кремля». Касаткина одержала верх над спортсменкой из Туниса Онс Джабер.

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