Судьи нашли управу на истерившую Серену Уильямс

Ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала, который устроила американка Серена Уильямс в финале US Open. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, рефери верят, что Карлос Рамос, с которым конфликтовала Уильямс во время матча с Наоми Осакой, не получил защиты от чиновников. Международная федерация тенниса (ITF) лишь спустя два дня опубликовала заявление, в котором поддержала Рамоса. Однако к тому времени Женская теннисная ассоциация (WTA) и Теннисная ассоциация США (USTA) выступили на стороне Уильямс.

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По условиям контракта, судьям запрещено публично высказывать свое мнение, иначе они не будут приглашены на работу на крупных турнирах. «Если им нельзя высказываться СМИ, а федерации выступают против них, что еще остается делать?» — приводит слова анонимного источника The Guardian.

11 сентября сообщалось, что судьи могут бойкотировать матчи с участием Серены Уильямс. Их недовольство вызвал тот факт, что WTA и USTA поддержали американку, несмотря на то, что Рамос действовал по правилам.

В ходе финального матча Открытого чемпионата США Уильямс была наказана за подсказки от тренера. В попытке убедить рефери на вышке в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и обвинила в сексизме. В итоге теннисистка была оштрафована на один гейм и проиграла японке Осаке со счетом 2:6, 4:6.

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