Судьи нашли управу на истерившую Серену Уильямс

Ведущие теннисные судьи могут создать профсоюз после скандала, который устроила американка Серена Уильямс в финале US Open. Об этом сообщает The Guardian.
По информации издания, рефери верят, что Карлос Рамос, с которым конфликтовала Уильямс во время матча с Наоми Осакой, не получил защиты от чиновников. Международная федерация тенниса (ITF) лишь спустя два дня опубликовала заявление, в котором поддержала Рамоса. Однако к тому времени Женская теннисная ассоциация (WTA) и Теннисная ассоциация США (USTA) выступили на стороне Уильямс.
По условиям контракта, судьям запрещено публично высказывать свое мнение, иначе они не будут приглашены на работу на крупных турнирах. «Если им нельзя высказываться СМИ, а федерации выступают против них, что еще остается делать?» — приводит слова анонимного источника The Guardian.
11 сентября сообщалось, что судьи могут бойкотировать матчи с участием Серены Уильямс. Их недовольство вызвал тот факт, что WTA и USTA поддержали американку, несмотря на то, что Рамос действовал по правилам.
В ходе финального матча Открытого чемпионата США Уильямс была наказана за подсказки от тренера. В попытке убедить рефери на вышке в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и обвинила в сексизме. В итоге теннисистка была оштрафована на один гейм и проиграла японке Осаке со счетом 2:6, 4:6.